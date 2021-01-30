Атакующий защитник команды WNBA «Нью-Йорк Либерти» Лейшиа Кларендон сделала операцию по удалению груди. Баскетболистка обратилась к хирургам, потому что идентифицирует себя небинарной личностью, а этим поступком надеется вдохновить других спортсменов-трансгендеров.

Кларендон сможет продолжить выступать в WNBA, баскетбольной лиге для женщин. Спортсменка уже связалась с лигой, и у нее не будет проблем со статусом. Как сообщает TMZ Sport со ссылкой на источник, близкий к Кларендон, баскетболистка не идентифицирует себя как мужчина.

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«Я чувствую себя свободной и счастливой в своем теле и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали, и никто не может вычеркнуть нас», – приводит слова Кларендон TMZ Sport.

  • Лейшиа Кларендон была выбрана в 1-м раунде под общим 9-м номером клубом «Индиана Фивер» в драфте WNBA 2013 года.
  • В 2017 году она играла в Матче всех звезд, а в 2018-м стала чемпионом мира в составе сборной США.

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