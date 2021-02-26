Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обратился к баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймс. Швед посоветовал Леброну меньше соприкасаться с политикой.
«Леброн феноменален, но мне не нравится, когда люди со статусом одновременно занимаются политикой. Делай то, что у тебя хорошо получается. Я играю в футбол, потому что делаю это лучше всех. Я не занимаюсь политикой. Если бы я был политиком, то занимался бы политикой. Это первая большая ошибка, которую делают люди, когда становятся знаменитыми и обретают определенный статус. Держитесь подальше от этого. Просто делайте то, что у вас получается лучше всего», – цитирует Златана USA Today.
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Ибрагимович посоветовал Леброну не лезть в политику
- Джеймс небезразличен к политическому активизму: он организовывал кампанию «Больше, чем голосование», которая привлекала американцев на избирательные участки.
- Баскетболист критиковал экс-президента США Дональда Трампа и публично поддержал Джо Байдена.
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