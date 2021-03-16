Игра в исполнении ПБК ЦСКА всегда завораживала не только армейских болельщиков, но и поклонников других клубов – еще бы, ведь в деле одна из лучших команд мира, действующий чемпион Евролиги.

Баскетбольный сезон-2020/21 близится к кульминации, и шоу на домашних матчах красно-синих станет еще незабываемее, в чем помогут не только невероятные скиллы игроков, но и сами болельщики. Все дело в том, что букмекерская компания Winline – многолетний партнер ЦСКА – приобрела новые роскошные LED-борты.

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Теперь у каждого болельщика есть шанс стать частью шоу. Все, что тебе нужно, это сделать ставку на матч ПБК ЦСКА и поделиться ею соцсетях с хэштегом #WinlineCSKA через приложение Winline. Награда – 25 марта на матче ЦСКА – «Црвена Звезда» на медиа-экранах ты увидишь свои фото + никнейм или имя.

«Мы благодарны нашим друзьям из компании Winline за столь ответственный подход к партнерству с нашим клубом. Всегда приятнее двигаться к новым вершинам вместе теми, кто разделяет с тобой общие ценности и любовь к игре», – заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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