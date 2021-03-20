Опубликовано 20/03/2021 в 18:14 GMT | Обновлено 20/03/2021 в 18:14 GMT

Экс-баскетболиста сборной России и чемпиона Европы-2007 Никиту Шабалкина сбила машина в центре Москвы. Инцидент произошел неподалеку от одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Шабалкин переходил дорогу в неположенном месте, но не успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора. Дорогу ему перегородил автомобиль такси, водитель которого не собирался пропускать баскетболиста. Это возмутило Шабалкина, и между ним и таксистом произошла перепалка: Никита ударил автомобиль ногой, после чего водитель резко нажал на газ, посадил Шабалкина на капот и протащил несколько метров. После этого таксист скрылся. Шабалкиным занимаются врачи, сообщил телеграм-канал Baza

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По информации телеграм-канала Mash , водитель наехавшего на Шабалкина такси сам обратился в полицию. По словам пассажирки, которая в этот момент находилась в салоне такси, баскетболист был пьян, пытался перейти дорогу в неположенном месте и накинулся на машину, когда ему не дали этого сделать. После чего таксист доехал до ближайшего поста ДПС и рассказал об инциденте.

Шабалкин – заслуженный мастер спорта России

Он выступал за ЦСКА, «Химки», «Триумф», «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

Помимо золота Евробаскета-2007 Никита завоевал со сборной России бронзовые награды чемпионата Европы-2011.

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