В воскресенье, 28 марта, в Москве на женском первенстве России по баскетболу U-16 произошел трагический случай.
В матче за третье место между Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3 главному тренеру питерской сборной Виктору Королеву стало плохо. Коуч потерял сознание, и на девятой минуте первой четверти встречу остановили. Но врачи не успели помочь Королеву, и он скоропостижно скончался.
В агентстве ТАСС сообщили, что тренеру было 53 года. Причины смерти не уточняются.
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Департамент РФБ по организации и проведению первенств России объявил о том, что матч Санкт-Петербург-1 – Москва-3 не будет доигран. Финал юниорского турнира U-16 между сборными Самарской области и Москвы-1 также перенесен на неопределенный срок.
«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Валентиновича, а также всем сотрудникам СШОР «Купчинский Олимп» и СШОР Кировского района Санкт-Петербурга, в которых он работал тренером», – говорится в сообщении пресс-службы РФБ.
- В заключительный день турнира провели шесть игр первенства России за места с пятого по 16-е.
- СШОР «Купчинский Олимп» и СШОР Кировского района Санкт-Петербурга на момент написания заметки не отреагировали на смерть тренера Виктора Королева.
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