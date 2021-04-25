Деннис Родман – бывшая звезда баскетбола: он играл за «Чикаго», «Детройт», «Сан-Антонио», «Лейкерс» и «Даллас». Пять раз он стал чемпионом НБА, а еще эпатировал и восторгал публику внешним видом, появляясь с пирсингом, татуировками и цветными волосами. Он позволял себе скандальные высказывания и даже обедал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В 2021-м фамилия Родмана снова появилась в американских медиа, но не из-за вызывающего поведения, а в хорошем свете. Его дочь выросла и также претендует на то, чтобы стать яркой фигурой в спорте. 18-летняя Тринити выбрала футбол (то есть, соккер) и уже добивается заметных высот.

Тринити выбрали второй на последнем январском драфте Национальной женской футбольной лиги. Она стала одной из шести темнокожих девушек, выбранных в первом раунде драфта. Дочь Родмана дебютировала за «Вашингтон Спирит» и через несколько минут после выхода на поле побила рекорд турнира: Тринити забила мяч, который сделал ее самым молодым бомбардиром в истории лиги.

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«Мне сильно помогла команда, – цитирует младшую Родман Black Enterprise . – Я очень молода, к тому же, новенькая, так что на этом уровне есть девушки намного сильнее и умнее меня. Я получила советы от подруг по команде на тренировках и смогла думать наперед. Это очень помогло мне во время матча».

Тренер команды Ричи Бурк очень доволен приобретением. «Девчонка великолепна. Как спортсменка она настоящая машина, это невероятно – она так быстро закрывает тебя на поле. И она станет еще лучше с тактической точки зрения», – заявил коуч.

Тринити недовольна тем, что все говорят о ее знаменитом отце, но не спрашивают о матери. Она решила исправить это и рассказала журналистам о маме, которую считает примером для подражания.

«Она явно не звезда НБА, но я хочу, чтобы люди знали о ней. Она поддерживает меня всю жизнь, она мой лучший друг. Не думаю, что люди знают, насколько мы близки. Она очень сильная женщина», – заявила Родман.

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