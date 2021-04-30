Страшная авария случилась в Ставропольском крае: грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились дети из баскетбольной команды.
Спортсмены ехали на республиканские соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате столкновения шесть детей погибли, 12 пассажиров получили травмы. Причиной произошедшего могло стать опрокидывание грузовика по время маневра, в результате чего он придавил микроавтобус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД. Все погибшие были девочками 2008 года рождения, пишет Mash.
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- Авария произошла на на 535-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь.
- Среди 18 находившихся в автобусе 14 были несовершеннолетними, а четверо – взрослыми, которые сопровождали детей на соревнования.
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