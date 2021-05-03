30 апреля на трассе Астрахань – Ставрополь случилась страшная автомобильная авария: из-за неосторожности нескольких водителей микроавтобус с баскетболистками из волгоградской спортивной школы столкнулся с грузовиком. Четыре девочки погибли на месте, одна умерла чуть позже. Девять человек доставили в больницу в тяжелом состоянии. Повезло только одной – у 12-летний Софьи шок и ушибы.

Как это случилось?

Спортсменок из школы олимпийского резерва №2 пригласили на всероссийские соревнования в Черкесск. Команда, составленная из 12-13 летних баскетболисток, отправились на турнир на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter.

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Около 16.20 в Грачевском районе Ставропольского края произошла авария. По информации ГИБДД Ставропольского края, легковой автомобиль, не успевающий совершить обгон, задел встречный тонар. Тот резко затормозил, пытаясь избежать столкновения, но его занесло и грузовик начал опрокидываться. И в него на полном ходу врезался тот самый микроавтобус с детьми. Столкновение вышло таким сильным, что левая часть – где и находились пассажиры – была почти полностью уничтожена.

Микроавтобус с разбившимися баскетболистками Фото: Other Agency

После трагедии со всеми родителями связались сотрудники городского спорткомитета и предложили организованно добраться до места. Но только две семьи согласились поехать на автобусе вместе с психологами, медиками и местными чиновниками. Остальные поехали на своем транспорте.

Кто виноват в трагедии, и почему дети поехали на автобусе?

Президент областной федерации баскетбола Алексей Белолипецкий рассказал V1.ru , что не знал о поездке детей на соревнования.

– Федерацию никто не уведомлял о соревнованиях. Я позвонил директору спортшколы и спросил: «Кого вы отправили?» Она говорит: «Наших детей, но я сейчас не могу говорить, мне постоянно все звонят». Вот и весь разговор. Соревнования не календарные. Видимо, на словах договорились и поехали на турнир, я так подозреваю. У нас его в календаре нет. Директор приняла решение и повезли девчат. У меня у самого дети – спортсмены, я их, например, никогда не отправляю на автобусах в дальние поездки, – рассказал чиновник.

Позже стало известно, что соревнования все же были в календаре, но не федерации, а школы. Также выяснилось, что изначально дирекция школы планировала отправить команду на самолете или поезде – однако прямого сообщения с Черкасском не было, а рейсовый автобус отменили. Именно поэтому решили ехать на микроавтобусе – хотя к подобной практике ранее не прибегали.

Сейчас следствие проверяет, как школа согласовала оформление поездки. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

РФБ тем временем открыла сбор средств для помощи семьям, пострадавшим в ДТП. А в соцсетях появляются посты, где пытаются объяснить произошедшее. Так тренер московского баскетбольного клуба «Руна» Виктор Харитонов сообщил о задержании тренера баскетболисток Татьяны Шахматовой, которая ехала в автобусе и обвинил в трагедии местных чиновников.

«Мы все понимаем, почему это произошло. Турнир был ежегодный, официальный. Документы на выезд были. Не было одного – денег и поддержки власти», – написал он в инстаграме.

Пользователи также обратили внимание, что волгоградские спортсменки не раз обращались за финансовой помощью через СМИ и интернет, чтобы оплатить поездки на соревнования. Волгоградская баскетбольная федерация не прокомментировала эти факты.

По последним данным, шесть пострадавших детей и одного взрослого спецбортом МЧС перевезли в Москву. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.

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