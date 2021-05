Бывший тренер баскетбольной команды «Спартак-Приморье» Мариус Килтинавичюс был участником бойз-бенда N.E.O. и почти отобрался на Евровидение 16 лет назад. Этим он обязан баскетболу. В разгар Евровидения-2021 в Роттердаме вспоминаем, как литовский тренер все же пришел к большой мечте: выступить на сцене главного песенного конкурса Европы.

В 2005 году литовская группа N.E.O. (New Electronic Opus) с песней You are in Hollywood вышла в финал национального отбора на Евровидение. Однако коллектив занял только 11-е место. Попытка 2006 года тоже оказалась неудачной. Но даже несмотря на пролет мимо главных конкурсов в Киеве и Афинах, группа из четырех обаятельных парней обрела популярность на родине и за ее пределами. При этом Килтинавичюс совмещал спорт и музыку.

Тренерская карьера Мариуса началась в 20 лет. До этого он защищал цвета команды «Триобет» и даже капитанил в «Шилуте». Помешали карьере баскетболиста частые травмы. Но Килтинавичюс всегда горел баскетболом и чувствовал, что игра – его призвание. В группу N.E.O. он попал тоже отчасти благодаря баскетболу. С Райгардасом Тауткусом, основателем коллектива, Мариус знаком с самого детства. Вместе они часами играли на баскетбольной площадке возле дома. Однажды летом, услышав, что Райгардас собирает группу, Мариус позвонил ему и сообщил о желании стать частью проекта. «Тогда никто и подумать не мог, что все это превратится в такое большое дело», – вспоминает тренер.

Многие фанаты N.E.O. даже и не догадывались, что обворожительный парень с шикарной прической – профессиональный спортсмен и тренер. Сам Мариус с улыбкой вспоминает об имидже в двухтысячных: «Наверное, чувствовал себя так, мне нравился мой стиль одежды, я носил бороду и украшения, а длинные волосы – дань моде, все так делали. Но я всегда был намного больше, чем просто певец из N.E.O, – я был тренером в первую очередь»

К 27 годам Мариус устал совмещать утренние тренировки с вечерними репетициями, и в 2009 году N.E.O. вышли на сцену в последний раз. «Пришло время выбирать что-то одно. И я выбрал то, к чему лежало сердце. Мне нравилась музыка, но я понимал, что вряд ли смогу долго петь. Поэтому я выбрал спорт», – объясняет решение Килтинавичюс.

Тренерская карьера развивалась, Мариус успешно руководил различными командами Балтийской баскетбольной лиги и Национальной литовской лиги, выводил аутсайдеров в высшие дивизионы, завоевывал трофеи, получил приглашение в молодежную сборную Литвы.

В сезоне-2013/14 Мариус приехал в Россию и возглавил юношескую команду «Спартак-Приморье». Ребята Килтинавичюса вышли из группы детско-юношеской баскетбольной лиги на первом месте, выиграв 10 матчей из 10 возможных. Но по итогам соревнования финишировали только на 11-м месте. Мариус с теплотой вспоминает о годе в России и не жалеет, что тренировал команду из Владивостока.

Сегодня Мариус Килтинавичюс работает на родине в Литве. Тренирует скромный «Невежис» из Высшей лиги. В начале сезона его игроки показывали отличные результаты, даже залетели на четвертую строчку в таблице. Однако из-за разногласий с руководством Мариус покинул пост главного тренера, а команда перестала побеждать. Сам Килтинавичюс вскоре вернулся, но спасти клуб не успел – следующий сезон команда начнет во втором дивизионе.

Как же мечта Мариуса о главном песенном конкурсе Европы? На Евровидение Мариус все-таки приехал, правда, в другом амплуа. В 2018 году его жена Ева Засимаускайте прошла в финал в Лиссабоне и по итогам голосования заняла 12-е место. Она исполнила трогательную композицию When We’re Old, посвященную мужу, а в конце номера Мариус на сцене признался Еве в любви (кстати, через два года любовь ушла – разбилась о жесткий спортивный график). Мечта баскетбольного тренера выступить на Евровидении исполнилась, пусть и не совсем так, как он ожидал.

