Опубликовано 20/06/2021 в 20:50 GMT | Обновлено 20/06/2021 в 20:51 GMT

Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Франции со счетом 59:85 в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге.

Самой результативной баскетболисткой матча стала француженка Аликс Дюше, в активе которой 12 очков. У россиянок больше всех очков набрала Елизавета Комарова – 10.

Сборная России заняла второе место в группе D, француженки стали первыми и вышли в четвертьфинал напрямую. Российские баскетболистки в первых двух играх победили команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62).

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Россиянки в матче за право сыграть в четвертьфинале встретятся с командой Словении, которая заняла третье место в группе С. Игра пройдет 21 июня. В случае успеха сборная России в четвертьфинале 23 июня сыграет с командой Бельгии. Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира.

На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место.

Действующим победителем является команда Испании.

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