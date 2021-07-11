Сборная США потерпела первое поражение за три олимпийских цикла.

В товарищеском матче перед Играми-2020 американцы сенсационно проиграли сборной Нигерии со счетом 87:90. Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник Гейб Винсент с 21 очком (шесть точных бросков из-за дуги). У Кевина Дюрэнта 17 очков и пять подборов, у Джейсона Тэйтума – 15 очков и семь подборов.

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На международном уровне (Олимпиадах и чемпионатах мира) США с 1992 года проиграли 11-й матч. Поражение в товарняке с Нигерией стало первым от африканской команды. Статистика сборной в контрольных матчах за последние 29 лет – 54-2.

За последние три олимпийских цикла Америка выиграла 39 матчей подряд. Перед Играми-2012 Штаты победили Нигерию с разницей в 83 очка, перед Рио-2016 – с разницей в 44 очка.

USA Basketball считает только матчи в сильнейшем составе перед Олимпиадами, поскольку сборная два года назад проиграла Франции в четвертьфинале и Сербии в матче за седьмое место ЧМ-2019. Последнее поражение датировано 2006 годом – на чемпионате мира 15-летней давности Америка влетела в полуфинале сборной Греции. В Афинах-2004 США проиграли Аргентине в 1/2 финала и лишились шансов на золото.

Следующие товарняки нигерийцы и американцы проведут в ночь с 12 на 13 июля. Африканцы сыграют с Аргентиной, США – с Австралией.

Сборная Штатов на групповом этапе мужского олимпийского турнира Токио-2020 сыграет с Ираном, Францией и Чехией. Первый матч состоится 25 июля.