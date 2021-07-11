Опубликовано 11/07/2021 в 14:30 GMT

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром, полным тезкой игрока.

«Была одна история. Ребята познакомились с моей супругой, она рассказывала им, что у нее муж спортсмен, летает везде. Они забили в Википедии, там вышла фотография арбитра. Они сказали: «Мы думали, что у тебя муж посимпатичнее», – приводит слова Карасева «Матч ТВ»

Судья Карасев – первый русский арбитр, который обслуживал матчи плей-офф крупных турниров (Евро или ЧМ) после Валентина Иванова в 2006 году.

Баскетболист Карасев вернулся в «Зенит» из «Химок». Подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

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