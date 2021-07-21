НБА вступила в переходный период. Из драфта-2003, который принес лиге четырех будущих членов Зала Славы, карьеру продолжают лишь Леброн Джеймс и Кармело Энтони, причем в 2021-м звезда «Лейкерс» отлетел в первом раунде плей-офф, а форвард «Портленда» уже четыре года не пробивал 20 очков за игру. На смену легендам приходит мультикультурный состав новых звезд. Доля американцев среди молодых топов постоянно падает.

Взять финал НБА-2021 – «Милуоки» заправляет грек Яннис Адетокумбо, а под кольцом его останавливает центровой «Финикса» Деандре Эйтон с Багамских островов. Первое место в Восточной конференции захватила «Филадельфия» камерунца Жоэля Эмбиида, лидером Запада оказалась «Юта» с французом Руди Гобером, а MVP взял серб Никола Йокич. Нельзя забывать про главную надежду не только Словении, но и «Далласа» – Луку Дончича.

Каждый из перечисленных иностранцев раздает звездную статистику. В сезоне-2020/21 Йокич, Дончич, Адетокумбо и Эмбиид вошли в топ-10 игроков НБА по очкам за игру, Гобер занял второе место по блокшотам, а Эйтон – 11-е по подборам. Еще в январе 2020 года комиссионер лиги Адам Сильвер признавался: он завидует мировой любви к футболу. Этническое разнообразие в главном турнире приближает баскетбол к глобальному уровню.

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С другой стороны, разнообразный состав звезд бьет по сборной США. Команда Грегга Поповича уже не соответствует статусу дрим-тим. Олимпиада-2020 может закрепить упадок.

Олимпийский ростер сборной США может похвастать лишь двумя суперзвездами – Кевином Дюрэнтом и Дэмиеном Лиллардом. Не сравнить с составом-2012, где Леброну и КейДи помогали Коби Брайант, Крис Пол, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук времен «Оклахомы» и Кармело времен «Нью-Йорка». Даже в 2016-м заявку заполнили Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон и Джимми Батлер.

Кто составит компанию Дюрэнту и Лилларду в Токио? Трое приедут в Японию с опозданием: Девин Букер, Джру Холидэй и Крис Миддлтон закрывают финал НБА. В главной серии лиги звезда «Финикса» выдает по 30 очков за матч, 22-й номер «Бакс» – по 25,4, а его партнер-разыгрывающий дарит мощнейшую защиту на 1,8 перехватов и 0,8 блокшотов. Вот только каждый бегает почти по 40 минут за игру – с такой изнуренностью и без тренировочного лагеря выдать максимум на Олимпиаде будет сложно.

В краске американцев сыграют Бэм Адебайо, Джерами Грант, Дреймонд Грин и Джавал МакГи – сероватый набор бигменов. Первый не поддержал топовый уровень, который задал в плей-офф-2020, и в следующем пост-сезоне скатился по очкам, подборам и точности средних бросков. МакГи закрыл кампанию-2020 с 46 матчами, 33 из которых пришлись на невзрачный «Кливленд», а Грант намусорил 22,3 очка в «Детройте» с последнего места на Востоке. Только Грин раздал универсальные 7 очков, 7,1 подбор, 8,9 передач, 1,7 перехватов и 0,8 блокшотов за игру.

Разбавляют мрачный набор молодые звезды: Зак Лавин и Джейсон Тейтум. Защитник «Чикаго» четвертый сезон подряд повышает очки за игру (дошел от 16,7 до 27,4) и точность из-за дуги (с 34% до почти 42%), но никак не пролезет в плей-офф. Форвард «Бостона» собрал в пост-сезоне коллекцию из данка через Леброна и 50 очков грозному «Бруклину».

Дополнить ряд восточных звезд должен был Брэдли Бил. Лидер «Вашингтона» закончил регулярку НБА вторым по очкам за игру (31,3), но покинул сборную из-за коронавируса. Вместо защитника Попович вызвал Келдона Джонсона – ролевика из родного «Сан-Антонио».

Если просуммировать, на Олимпиаде-2020 Дюрэнту и Лилларду помогут уставшие финалисты НБА, сомнительные бигмены, две звезды помоложе и скромняга из «Сан-Антонио». Классические дрим-тим хвастались ультракачественным стартом и близким резервом, строились вокруг определяющих игроков поколений (Джордана – в 90-х, Леброна – в 10-х) и сминали соперников статусом. Про ростер-2021 такого не скажешь.

Разложение сборной США по баскетболу началось еще на ЧМ-2019. Тогда американцы вылетели из основной сетки уже в четвертьфинале и зацепили лишь седьмое место. После турнира Попович сорвался на публику: «Нас хотят пристыдить за седьмое место. Это отвратительный, детский подход, свойственный людям, которые не уважают соперников».

Два поражения в четырех контрольных играх перед Олимпиадой тоже не настраивают на оптимизм. В последнем матче против испанцев Попович заметил возросшие темп и движение мяча, но предупредил: «Мы провели лишь шесть тренировок. По итогам товарищеских матчей хотим стать лучше на обоих концах площадки, понять, как играть друг с другом – напомню, эти парни ни разу не выступали в одном составе».

На групповом этапе Олимпиады США сойдутся с Францией, которой уступили на ЧМ-2019, Чехией и Ираном. Сборной Дюрэнта повезло с посевом: Нигерия и Австралия, которые разбили американцев в товарках, собрались в соседней группе B, Испания (чемпионы мира) и Словения (команда Дончича) – в группе C. С главными вызовами ребята Поповича столкнутся в плей-офф. Выстоят ли – главная интрига баскетбольного турнира Токио-2020.

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