В рамках празднования дня города Новомиргород состоялись соревнования по уличному баскетболу, в которых приняла участие детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил житель города Игорь Немировский.
«Мы подошли посмотреть игру детей, вышли играть две команды, и прозвучало объявление от ведущих соревнований: «Приготовиться командам «Феникс» и «Гитлеровцы». Я подумал, что ослышался. После завершения игры повторное объявление взбудоражило мое сознание и подняло остатки волос. Для уверенности я переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что команда называется «Гитлеровцы».
Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», – написал Немировский.
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По словам главы Новомиргорода Игоря Забажана, организаторы соревнований и сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с игроками, и те поменяли название команды. «Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели произвести впечатление», – написал в фейсбуке Забажан.
- Новомиргород – город в Кировоградской области Украины.
- По данным на 2020 год, население города составляет около 11 тысяч человек.
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