Сборная России по баскетболу 3х3 пока неважно выступает на Олимпийских играх – на две победы у национальной команды три поражения. Возможно, дела шли бы лучше, вызови тренерский штаб Антона Понкрашова – бронзовый призер Олимпиады-2012 мечтал сыграть в стритбол в Токио.

Понкрашов начал сезон в любительской лиге Петербурга, где с ним обошлись не лучшим образом. Спонсор его команды забыл сделать взнос за участие, и лига НБЛ дисквалифицировала клуб на 10 лет, на Понкрашова и других игроков – на пять.

В феврале бывший капитан сборной России перезапустил карьеру в «Химках». Параллельно Понкрашов не переставал интересоваться стритболом, на этот вид спорта баскетболист обратил внимание еще во времена игры за УНИКС. Но совмещать карьеру баскетболиста 5х5 и 3х3 сложно, поэтому последнее серьезное достижение Понкрашова датировано 2016 годом, когда его команда «Нева-Сервис» заняла второе место на Grunis Cup и отобралась на престижный турнир Moscow Open. В «Неве» с Антоном играл другой баскетболист, Виктор Кейру, брат бывшей жены Ивана Новосельцева Катерины Кейру.

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Зимой Понкрашов был вызван в сборную России по баскетболу 3х3. Команда провела сбор в Германии под руководством главного тренера Владимира Агабабьяна. Понкрашов – единственный спортсмен из большого баскетбола, вызванный в команду. О желании сыграть на Олимпиаде он заявлял еще в 2017-м, когда только стало известно, что стритбол войдет в программу Токио-2020.

Несмотря на статус игрока, он не вошел в окончательную заявку из четырех человек. В начале июля Понкрашов попал в расширенный список и реально рассчитывал отправиться в Японию. «Не хочу оценивать шансы на попадание в финальную заявку. Я для себя принял решение, что просто буду работать на максимуме и делать все возможное. В принципе, я доволен своей работой, как влился в коллектив и как выгляжу. Сейчас работаю и не думаю. Я был в Лондоне на Олимпиаде, и очень хочется поехать в Токио. Защищать честь страны на Играх – это огромная мечта, суперцель для каждого спортсмена», – говорил Понкрашов за 8 дней до старта Олимпиады. А за 5 дней стало известно, что в состав мужской команды вошли Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.

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