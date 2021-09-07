Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич покинул пост по истечении контракта.
До старта квалификации Кубка мира-2023, которая для российской сборной начнется 26 ноября домашним матчем с Италией, будет названо имя нового главного тренера, который сформирует свой тренерский штаб и объявит обновленный список кандидатов в национальную команду, сообщает официальный сайт РФБ.
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- Сборная России не квалифицировалась на Олимпиаду-2020 в Токио.
- Сергей Базаревич возглавил команду в январе 2016 года.
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