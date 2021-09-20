Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

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За право принять Евробаскет-2025 Россия поспорит с Венгрией, Латвией, Украиной, Кипром и Финляндией. Киприоты и финны готовы организвать только групповой этап, остальные страны подали заявку на полный турнир, сообщает пресс-служба ФИБА

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Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах. Одна из стран-хозяек организует заключительный этап турнира.

Чемпионат Европы-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.

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