Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.
За право принять Евробаскет-2025 Россия поспорит с Венгрией, Латвией, Украиной, Кипром и Финляндией. Киприоты и финны готовы организвать только групповой этап, остальные страны подали заявку на полный турнир, сообщает пресс-служба ФИБА.
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- Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах. Одна из стран-хозяек организует заключительный этап турнира.
- Чемпионат Европы-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.
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