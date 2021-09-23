Один из ведущих баскетбольных клубов страны УНИКС (Казань) и компания Winline – один из крупнейших и наиболее популярных букмекеров России – объявили о заключении договора о долгосрочном партнерстве.

По условиям трехлетнего соглашения Winline становится титульным спонсором казанского клуба. Логотип букмекера получит центральное место на игровой форме УНИКСа во всех официальных турнирах, в которых принимают участие казанцы. Это касается и баскетбольной Евролиги, в которую УНИКС возвращается в этом сезоне спустя пять лет. таким образом Winline станет первым среди российских букмекеров титульным спонсором клуба-участника Евролиги.

Логотип бренда Winline также будет размещаться на LED-бортах казанского Баскет-холла, а на домашних матчах болельщиков УНИКСа на протяжении следующих трех сезонов ждут уникальная развлекательная программа и яркие партнерские активации, которые сделают поход на баскетбол в Казани еще более захватывающим, ярким и незабываемым.

Баскетбол Россия и Украина подали заявки на проведение ЧЕ по баскетболу 20/09/2021 В 16:40

«Мы рады долгосрочному партнерству с таким сильным и надежным брендом, – отметил исполнитель директор УНИКСа Богдан Богачев. – Winline – безусловный лидер в спонсорстве баскетбола и давний партнер Евролиги. Современный рынок маркетинга диктует необходимость нестандартных подходов, и уже в ближайшее время мы анонсируем ряд совместных проектов с Winline.

УНИКС стремится показать максимальный результат в грядущем сезоне, и мы уверены, что партнерство с Winline будет направлено на достижение поставленных целей, а также принесет взаимную выгоду нашим брендам, большое количество запоминающихся побед, а болельщикам – яркие эмоции от баскетбола».

УНИКС – триумфатор регулярного чемпионата России-2010/11, трехкратный обладатель Кубка России, победитель европейского Кубка вызова FIBA-2003/04 и Кубка Европы-2010/11. В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Кубка Европы, тем самым обеспечив себе участие в Евролиге в нынешнем году.

УНИКС – третий баскетбольный клуб-партнер Winline, у компании имеются действующие соглашения с московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». С 2019 года Winline также является эксклюзивным партнером баскетбольной Евролиги на территории России

Единая лига ВТБ Единую лигу ВТБ признали 2-м по силе чемпионатом в Европе 19/09/2021 В 10:46