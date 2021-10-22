Новым главным тренером сборной России по баскетболу стал серб Зоран Лукич, возглавляющий «Нижний Новгород».

Кандидатура 50-летнего коуча утверждена Исполкомом РФБ, сообщается на официальном сайте организации . Лукич будет совмещать посты в клубе и сборной.

Российская карьера Лукича тоже началась с совмещения – в августе 2006 года серб возглавил сборную России до 16 лет и юношескую команду ЦСКА. В Россию Лукич приехал по приглашению Сергея Панова. В сентябре 2008 года серб стал главным тренером «Нижнего Новгорода» и уже во втором сезоне выиграл с клубом Суперлигу Б. В сезоне-2010/11 «Нижний Новгород» вместе с Лукичем дебютировал в элитном дивизионе Чемпионата России. В этом же сезоне нижегородцы стали серебряными призерами Кубка России, а Лукича признали лучшим тренером лиги.

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В сезоне-2013/2014 Лукич завоевал с «Нижним Новгородом» серебряные медали Единой лиги ВТБ и вывел клуб в Евролигу. Но в июне 2014 года серб покинул «Нижний Новгород» и возглавил турецкий «Банвит», чтобы спустя 3 года вернуться в клуб: сначала в качестве спортивного директора, затем – в привычной роли тренера.

«В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил Тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов.

В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду – большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных – России и Сербии», – прокомментировал назначение Лукич.

В ноябре сборная России стартует в квалификации Кубка мира-2023.

Соперниками станут Италия и Исландия. Оба матча пройдут в Санкт-Петербурге.

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