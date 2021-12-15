Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Кэндис Паркер объявила, что станет матерью – ребенка ждет ее жена, российская баскетболистка Анна Петракова.

«С юбилеем, жена! Два года назад я женилась на лучшей подруге перед нашими близкими и друзьями. Мое сердце могло взорваться. Я плакала, как ребенок. Знать меня или тебя – значит, знать нашу любовь. Этот путь был нелегким. Я горжусь нами и тем, что мы построили и кем мы стали.

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Спасибо за то, что всегда любила Лайлу как свою собственную, за мое спокойствие, за поддержку, за разумный голос, за мой смех, за мои объятия, за мой танец под дождем, за мое счастье, за мой дом. Мы всегда мечтали вырастить свою семью. Мне не верится, что у нас скоро появится ребенок! Лайле не терпится стать старшей сестрой! Люблю тебя потому, что Вселенная способствовала нашей встрече», – написала 35-летняя Паркер.

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Ранее американка была замужем за баскетболистом НБА Шелденом Уильямсом, в 2009 году родила от него дочь Лайлу.

37-летняя Петракова – победительница Евролиги, четырехратная чемпионка России. Завершила карьеру в 2017 году, выступая за екатеринбургский УГМК. Ранее играла в составе ЦСКА, московского «Динамо», петербургского «Спартака» и других российских клубов.

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