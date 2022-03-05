Американская баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер арестована в Подмосковье. В багаже спортсменки нашли наркотики.
В феврале Бриттни проходила через зеленый коридор в Шереметьево, где у нее нашли несколько вейпов с содержимым зелоного цвета. Сообщается, что это было масло каннабиса, из-за чего на Грайнер завели уголовное дело за контрабанду наркотиков.
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Бриттни Грайнер – член национальной сборной США, в составе которой она дважды становилась олимпийской чемпионкой. В финале Токио-2020 Грайнер набрала 30 очков и установила Олимпийский рекорд. Она стала лучшей по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.
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Источник: Mash.
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