Китай (ж) - Сербия (ж)

Баскетбол. Следите за матчем Китай (ж) – Сербия (ж) на Eurosport.ru! 4 августа 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Китай (ж) и Сербия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Китай (ж) и Сербия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

