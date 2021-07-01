Сборная России обидно проиграла команде Германии со счетом 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19) в матче квалификационного турнира, который проходит в хорватском городе Сплите.

В составе сборной России Андрей Воронцевич набрал 17 очков, Семен Антонов – 9, у немецкой команды самым результативным стал Йоханнес Фойгтманн (13 очков).

Сборная России, ранее уступившая мексиканцам (64:72), заняла последнее место в группе А и не смогла выйти в полуфинал. Сборная Германии (две победы в двух матчах) стала первой в группе, мексиканцы с одной победой – вторыми. Обе команды еще продолжат борьбу за путевку в Токио.

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