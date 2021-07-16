Сборная США неожиданно потерпела поражение во второй товарищеской игре подряд.

В рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио американцы проводили матч против сборной Австралии – встреча в Вегасе закончилась сенсационным поражением команды Грегга Поповича со счетом 83:91. Самыми результативными баскетболистами встречи стали разыгрывающие защитники – австралиец Патрик Миллс и Дамиан Лиллард из сборной США. Оба набрали по 22 очка. У Кевина Дюрэнта 17 очков и 4 подбора.

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Это уже второе подряд поражение для Штатов в сильнейшем составе – за пару дней до матча с Австралией американцев обыграла сборная Нигерии со счетом 90:87. Всего с 1992 года США провели 58 товарищеских встреч и потерпели всего 4 поражения.

На групповом этапе мужского олимпийского турнира Токио-2020 Штаты сыграют с Францией, Ираном и Чехией. Первый матч состоится 25 июля.

На трех последних летних Олимпиадах сборная США неизменно выигрывала золото.

С момента великой Дрим-тим-1992 США выиграли 6 Олимпийских игр из 7, проиграв только в полуфинале Афин-2004.

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