14-летняя китаянка Чжан Цзыюй вытащила матч своей команды в финале Национальной баскетбольной лиги среди девушек до 15 лет. Девушка набрала 42 очка и сделала 25 подборов во многом благодаря росту. Если бы Цзыюй прямо сейчас играла в мужской НБА, она делила бы первое место с Тако Фаллем – и ребенок, и 25-летний сенегалец вымахали до 226 см.

Для Чжан все сошлось – она родилась в самой высокорослой провинции Китая Шаньдун, а ее родители – баскетболисты. Но даже папа (213 см) и мама (198 см) смотрят на дочку снизу вверх. Мать девочки Юй Ин играла в женской сборной Китая, а сейчас тренирует детей в Шаньдуне. Уже в 6 лет рост Чжан составлял 160 см – всего на 10 см ниже, чем сейчас у Лео Месси. До самого высокого баскетболиста НБА нулевых Яо Мина ей осталось дорасти всего лишь 3 см – вероятно, совсем скоро мы увидим совместное фото.

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В школе у Чжан Цзыюй тоже все в порядке, у нее нет проблем с ровесниками из-за роста. «Мне нравится дружить с Цзыюй, потому что она очень высокая и может поднять меня очень высоко!» – сказала одна из одноклассниц.

Не все впечатлены новой звездой китайского баскетбола. У пользователей в интернете возникают вопросы, все ли в порядке со здоровьем Чжан. «Меня больше беспокоит ее здоровье, такой высокий рост в этом возрасте, не говоря уже о том, что она играет в баскетбол. Я искренне надеюсь, что ее сердце контролируется», – написал Sammy Jankis в твиттере.

Есть недовольные и тем, что благодаря генетике Чжан получила серьезное преимущество над соперницами. «Почему она играет с 14-летними детьми? Ей нужно играть со взрослыми, которые крупнее ее», – заявил AlexErra.

Неизвестно, как сложится профессиональная карьера Чжан Цзыюй, но у сборной Китая точно появилась надежда на победу в Олимпиаде через четыре года – в 2024-м Чжан исполнится 18.

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