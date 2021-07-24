С мужской бронзы на ОИ по баскетболу прошло девять лет. В Лондоне Андрей Кириленко и команда финишировали третьими после США и Испании, а в группе очно переиграли банду с Пау Газолем и влетели в плей-офф с первого места. Помимо АК-47 божили Виталий Фридзон, Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Виктор Хряпа, Сергей Моня. Но олимпийский запал иссяк быстро: уход Дэвида Блатта и Кириленко в том же году, завал квала на Рио-2016, разборки с FIBA – девять лет Россия не может прийти в себя.

Самый успешный период со времен СССР

На Олимпиаду-2012 сборная России зашла в статусе европейского чемпиона 2007-го и бронзового призера 2011 года. Рассредоточение русских по миру заставило баскетбольное комьюнити присмотреться к команде. Сборники напоминали о себе в НБА: Кириленко 10 лет солировал в «Юте Джаз», Мозгов жег в «Нью-Йорк Никс», Хряпа и Моня – в «Портленд Трэйл Блэйзерс». На Европу поддавливал и московский ЦСКА, который дважды брал Евролигу при Этторе Мессине. Баскетбол в России цвел и пах.

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К тому же, русских с 2006-го вел Дэвид Блатт – интернациональный коуч тренировал в Израиле, России, Италии, Турции, Греции. Заполучить его хотел весь мир, но ему полюбилась Россия: тренеру в радость неподъемные задачи. Ведь новые подопечные не отобрались на Олимпиаду в 2004 году и на ЧМ в 2006-м, а на Европе 10 лет не становились призерами.

Медальный состав 2011-го Блатт выкатил и на ОИ в Лондоне, к счастью, не потеряв никого из-за травм. Результаты почти пятилетней работы болельщики увидели уже в группе: в плей-офф Россия вышла с первого места, выиграв у Испании и Бразилии. Причем матч с южноамериканцами запомнился не только победой в одно очко – 75:74. За шесть секунд до конца четвертой четверти Россия уступала двушку. Удар в падении Фридзона из-за дуги дал команде Блатта фору в один поинт – трюк, как и в 1972 году в битве СССР – США, закрыл матч победой русских. Тогда советы играли за золото, их наследники – за более выгодную пару в плей-офф.

В четвертьфинале команда Блатта спокойна прошлась по Литве (83:74), но, переоценив свою победу в группе, отдала битву за финал Испании (59:67). Третье место пришлось выгрызать у Аргентины. Пиковый Швед и его 25 очков в атаке принесли мизерное преимущество в четыре очка и первую олимпийскую медаль в истории современной России.

Дэвид Блатт Фото: Imago

Турнир в Лондоне закольцевал успехи сборной при Дэвиде Блатте. Последующие девять лет команда постепенно опускалась на дно, пробив его в 2021-м – сборная не отобралась в Токио. Прощание с тренером, уход Кириленко, конфликты с FIBA, отсутствие глубины состава и представительства в НБА загнали мужскую сборную в безмедальную ловушку.

Нет коуча мирового уровня

При всем уважении к Сергею Базаревичу, он не уровень первой сборной. Из больших достижений экс-игрока СССР – бронза московского «Динамо» на чемпионате России в 2008 году в роли ассистента главного тренера. В то время как Блатт пришел уже на опыте: после 13 лет скитания по Европе он на год осел в стане бело-голубых, а после оставил приличное наследие: триумф в Евролиге FIBA-2004/2005. Ровно десять лет спустя он подтвердит крутость в финале европейского кубка, где с тель-авивским «Маккаби» вынесет главных претендентов – испанский «Реал» – и получит тренерский MVP. «Думаю, можно сказать, что я гражданин мира, – говорил про себя Блатт. – «Маккаби» – это культурный феномен для израильтян».

Сергей Базаревич (Россия), Евробаскет Фото: From Official Website

Позже экс-генменеджер «Кливленда» и начальник Блатта Дэвид Гриффин раскроет причины успеха американца: тренерская проницательность, адаптивность и желание обучаться. «Вы найдете много людей, которые хотят взять то, что они сделали в другом месте, и принести это в новое. Но Дэвид знает, что ему придется адаптироваться».

Гриффина привлекла и гибкость Блатта в атаке. «Когда я впервые увидел его сборную России, команда играла медленно, потому что у него не было хорошего разыгрывающего, – говорил Гриффин. – В следующий раз, на Олимпиаде-2012, игра была быстрой, потому что у него была соответствующая команда».

Топового разыгрывающего он нашел в лице Шведа, которого толкал в основу с 2009-го. Уже на пороге Олимпиады в Лондоне Алекс имел статус самого прогрессивного игрока России. Глаз коуча был наметан не только на спортсменов. Каждый из 12 ведущих помощников Дэвида за эти годы стал главным тренером: имена в баскетболе получили спец Австрии Кестутис Кемзура, коуч русской молодежи Евгений Пашутин и протеже Гай Гудес, позже продолживший работу Блатта с «Маккаби».

Перепалки с FIBA и дисква всей сборной России

Другой предпосылкой к временному провалу сборной можно считать распри федераций баскетбола: российской и международной. РФБ – одна из самых скандальных в мире организаций – не раз останавливала и возобновляла свою работу по решению FIBA. Все началось в период смены власти и выбора нового президента – битва за престол 2013 года между бывшим игроком женской лиги НБА Светланой Абросимовой и Мастером спорта международного класса по академической гребле Юлией Аникеевой длилась годами и решалась в суде.

Аникееву избрали президентом, но позже результаты голосования оспорили, и суд постановил провести новые выборы. А заодно на время приостановил работу всех сборных на международной арене. Дисгармония и туманное будущее висели над женской и мужской командами месяцами. «Участие России в осеннем чемпионате Европы и Олимпийских играх 2016 года находится под реальной угрозой, – констатировал президент РФБ Сергей Чернов. – Нам всем нужно подумать, как найти выход из этой ситуации. Это включает федерацию, министерство спорта, Олимпийский комитет России».

Юлия Аникеева Фото: Other Agency

Решение увидел Кириленко – вписался в гонку за место. «Пару лет назад баскетбол был четвертым или третьим по популярности видом спорта. Сейчас, я думаю, что он седьмой, что-то в этом роде, – с сожалением произнес нападающий. – Я хочу, чтобы баскетбол был популярным и был в каждом доме в нашей стране».

Хотя он тут же столкнулся с сопротивлением консерваторов федерации – националисты критиковали его за паспорт США, полученный в 2011 году в период работы в «Юте». Кириленко надеялся перевернуть организацию и сконцентрировать внимание на основах баскетбольной программы: расширить базу набора для первой сборной, сделав упор на молодежный баскет.

Глубина состава и травмы

Официально этой проблемой Кириленко занялся уже на посту президента Федерации в 2015-м. «Сейчас в национальную сборную мы выбираем из 20-30 человек, но я хочу, чтобы их было больше. Хочу, чтобы их было 300, потому что у нас есть привилегия выбора, – говорил Кириленко. – Делать акцент только на российской профессиональной игре и пренебрегать молодежным баскетболом – все равно что пытаться починить крышу, когда нет фундамента и стен».

Он начал использовать свою популярность для привлечения спонсоров, внедрения современных методов управления и молодежи в условиях долгосрочного проекта по реинкарнации сборной. Свежести национальной команде действительно не хватало. В 2019-м главным тащерам России было далеко за 30: Фридзон, Антонов, Воронцевич, Курбанов, Швед. В Лондоне самому возрастному – Кириленко – стукнуло 31, а молодому Карасеву – 18. К тому же 2/3 того состава регулярно гоняли за океан: Моня и Хряпа – в «Портленд», Швед – в «Миннесоту», Карасев и Александр Каун – в «Кливленд», Мозгов – в «Никс», Кириленко – в «Юту». Но заявка на последний ЧМ-2019 не знает никого, кто хотя бы раз выезжал в годовой трип.

Трансформацию всей системы Кириленко запустил совсем недавно, и глупо ожидать результата сейчас. Он пропагандирует баскетбол в массы не только за столом в Федерации: ездит по школам и вузам России, проводит мастер-классы, строит площадки, общается и воодушевляет своим примером молодежь.

Не хватает русским и банального фарта. Чемпионат мира Швед пропускал, так как не залечил травму лодыжки. Разыгрывающие Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов также выбыли из состава из-за ранее полученных повреждений. «Это сборная, и в ней будут играть умеющие это делать баскетболисты, – сказал Кириленко. – Есть вещи, которые можно изменить и улучшить, но, к сожалению, есть и факты».

«Мы видим идеальную рабочую атмосферу в команде, все играют, – добавил президент РФБ. – В команде нет лидера, и каждый вносит свой вклад».

Возможно, и в этом кроется проблема – в сборной нет звезд. Команде всегда нужен фаворит. Если не у бровки, то на паркете. В 2012-м такими были Кириленко и Швед. Тогда автозамена вкупе с другими факторами довела команду до главной медали современной баскетбольной России.

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