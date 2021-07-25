Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге в городе Финикс, штат Аризона, где затронул тему трансгендеров в спорте.
Он упрекнул политику действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, благодаря которой мужчинам разрешают состязаться в женском спорте.
«Вы видели тяжелоатлета? Женщины, мне не хочется говорить это, но он побил ваш давний рекорд. Это так несправедливо, так нелепо. Я буду честен. Мы все любим выигрывать. Если бы я был тренером, то не стал бы особенно говорить с женщинами в привычном понимании. Взял бы в свою команду кого-то из этих людей. Подумайте о том, как выступал бы на женских состязаниях Леброн Джеймс, если бы решил сделать операцию?
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И такое происходит. Люди не хотят смотреть на это. Они хотят видеть спортсменов, смотреть состязания. Последнее, что они хотят видеть, — это участие мужчин в женских состязаниях. Поскольку очень скоро вы не увидите, что женщины участвуют в соревнованиях. Это нарушает права женщин и этого нельзя допустить. А теперь это допустили на Олимпийских играх. Олимпийские игры тоже испортились», – приводит слова Трампа ТАСС.
- Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии имеет право выступать на Олимпиаде в Токио, так как квалифицировалась на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами.
- Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.
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