15-кратные победители Олимпийских игр из США неожиданно проиграли стартовый матч в Токио-2020. Американские баскетболисты были биты командой Франции – 76:83.

Самым результативным игроком матча стал француз Эван Фурнье, набравший 28 очков. США 18 баллов принес Джру Холидей.

С момента дебюта НБА на Олимпийских играх (1992) США выиграли 6 Олимпиад, не проиграв по ходу тех турниров ни одного матча. Единственная неудача постигла американцев в Афинах-2004: тогда американцы проиграли аж три встречи, включая полуфинал, и остались с бронзой.

Баскетбол Серый состав и поражения в товарках. Кризис США перед Олимпиадой 21/07/2021 В 07:00

В следующем туре США сыграют с Ираном, а Франция – с Чехией.

Кубок мира Американцы проиграли французам и вылетели с ЧМ по баскетболу 11/09/2019 В 13:14