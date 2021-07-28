Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр, выиграв у команды Сербии – первого номера мирового рейтинга.

Итоговый счет матча – 21:10. За Россию выступали Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов. Сербы совершили восемь фолов, российские баскетболисты – только три. Победный бросок выполнил Карпенков.

В финале Россия сыграет с Бельгией или Латвией, золотой матч запланирован на 16:25 по московскому времени.

Женская команда также прошла в полуфинал и поспорит за выход в главный матч турнира с Китаем.

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