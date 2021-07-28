Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр, выиграв у команды Сербии – первого номера мирового рейтинга.
Итоговый счет матча – 21:10. За Россию выступали Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов. Сербы совершили восемь фолов, российские баскетболисты – только три. Победный бросок выполнил Карпенков.
  • В финале Россия сыграет с Бельгией или Латвией, золотой матч запланирован на 16:25 по московскому времени.
  • Женская команда также прошла в полуфинал и поспорит за выход в главный матч турнира с Китаем.
Токио-2020
Баскетболисты США впервые за 17 лет проиграли матч на Олимпиадах
25/07/2021 В 14:10
Понкрашов мог сыграть на Олимпиаде. Но не попал в сборную 3х3
Медальный зачет Олимпийских игр-2020 в Токио
Токио-2020
Трамп выступил против трансгендеров в спорте. На примере Леброна
25/07/2021 В 10:01
Токио-2020
Триггерили Запад. Что с баскетболом в России после бронзы 2012-го?
24/07/2021 В 16:06