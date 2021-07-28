Завершился полуфинальный матч среди женских сборных по баскетболу 3х3, Россия – в финале.
Спортсменки обыграли команду Китая со счетом 21:14. Команду представляют Юлия Козик, Ансастасия Логунова и сестры Фролкины – Ольга и Евгения. Победный бросок Ольга выполнила одновременно с сиреной.
  • В финале предстоит встреча с командой США, матч запланирован на 15:55 по московскому времени. Также серебряные медали обеспечила мужская сборная России.
  • Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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Мужская сборная по баскету 3х3 – в финале Олимпиады
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