Завершился полуфинальный матч среди женских сборных по баскетболу 3х3, Россия – в финале.

Спортсменки обыграли команду Китая со счетом 21:14. Команду представляют Юлия Козик, Ансастасия Логунова и сестры Фролкины – Ольга и Евгения. Победный бросок Ольга выполнила одновременно с сиреной.

В финале предстоит встреча с командой США, матч запланирован на 15:55 по московскому времени. Также серебряные медали обеспечила мужская сборная России.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Токио-2020 Мужская сборная по баскету 3х3 – в финале Олимпиады ЧАС НАЗАД

Токио-2020 Баскетболисты США впервые за 17 лет проиграли матч на Олимпиадах 25/07/2021 В 14:10