Завершился финальный матч среди женских сборных по баскетболу 3х3, Россия проиграла США и завоевала серебряную медаль.
Счет финальной встречи – 15:18. Команду представляли Юлия Козик, Ансастасия Логунова и сестры Фролкины – Ольга и Евгения.
- В матче за бронзу сборная Китая победила Францию со счетом 16:14.
- Также за золото сыграет мужская сборная России. Она проведет матч с командой Латвии в 16:25 (мск).
- Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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