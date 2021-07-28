Завершился финальный матч среди мужских сборных по баскетболу 3х3, Россия проиграла сборной Латвии и завоевала серебряную медаль.
Счет финальной встречи – 18:21. За Россию выступали Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков и Кирилл Писклов.
- В матче за третье место Сербия обыграла Бельгию со счетом 21:10.
- Женская сборная России в финале проиграла команде США.
- Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Токио-2020
Женская сборная России взяла серебро в баскетболе 3х3
Токио-2020
Мужская сборная по баскету 3х3 – в финале Олимпиады