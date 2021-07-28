Российский баскетболист Илья Карпенков порвал кроссовок во время финала против Латвии в турнире 3х3.

У кроссовка Карпенкова оторвалась подошва, а так как сменной пары обуви не оказалось, подошву пришлось приматывать пластырем.

Мужская сборная России проиграла команде Латвии и забрала серебряную медаль в баскетболе 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Женская национальная команда также стала вице-чемпионом Олимпиады. В финале российские баскетболистки уступили США.

Токио-2020 Мужская сборная России тоже осталась с серебром в баскетболе 3х3 ЧАС НАЗАД

Токио-2020 Женская сборная России взяла серебро в баскетболе 3х3 2 ЧАСА НАЗАД