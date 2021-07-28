Российский баскетболист Илья Карпенков порвал кроссовок во время финала против Латвии в турнире 3х3.
У кроссовка Карпенкова оторвалась подошва, а так как сменной пары обуви не оказалось, подошву пришлось приматывать пластырем.
- Мужская сборная России проиграла команде Латвии и забрала серебряную медаль в баскетболе 3х3 на Олимпийских играх в Токио.
- Женская национальная команда также стала вице-чемпионом Олимпиады. В финале российские баскетболистки уступили США.
Токио-2020
Мужская сборная России тоже осталась с серебром в баскетболе 3х3
Токио-2020
Женская сборная России взяла серебро в баскетболе 3х3
Токио-2020
Мужская сборная по баскету 3х3 – в финале Олимпиады