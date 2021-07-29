Игрок женской сборной России по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова получила предложение руки и сердца по прилете в Москву из Токио. В аэропорту Шереметьево бойфренд Логуновой Владимир Черемисин подарил девушке букет роз и обручальное кольцо.

Баскетболистка ответила согласием, а позже призналась, что от волнения забыла, как отвечать на вопросы журналистов. «Честно, у меня нет слов, я все забыла. Забыла, как отвечать на вопросы про Олимпиаду, потому что Игры закончились, теперь наступает новая глава, следующий этап жизни. Пока не знаю, сколько нужно времени, чтобы прийти в себя. Сегодня супердень. Конечно, я ничего такого не ожидала», – сказала Логунова. На вопрос, что для нее важнее, серебро или кольцо, девушка ответила, что это дабл-килл.

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Молодой человек баскетболистки объяснил, что идея родилась не спонтанно – он планировал сделать предложение уже давно.

«Это была достаточно давняя затея. Как только я узнал, что Анастасия попадает в окончательный список баскетболистов для участия на Олимпиаде, я точно знал, что, когда она вернется, независимо от результата сделаю ей предложение. Сейчас все произошло за секунды, я ничего не понял, все до сих пор дрожит», – приводит слова Черемисина «Р-Спорт».

Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале российская команда проиграла США – 15:18.

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