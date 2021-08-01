Определилась сетка плей-офф мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

Все пары четвертьфинальной стадии:

Словения – Германия (3 августа, 4:00 мск)
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США – Испания (3 августа, 7:40 мск)
Франция – Италия (3 августа, 11:20 мск)
Австралия – Аргентина (3 августа, 15:00 мск)

Словения – Испания

Фото: Eurosport

Полуфинал:

победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3 (5 августа, 7:15 мск)
победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 4 (5 августа, 14:00 мск)
  • Финал олимпийского баскетбольного турнира состоится 7 августа в 5:30 по московскому времени.
  • Матч за третье место пройдет 7 августа в 14:00 (мск).
  • Действующие чемпионы Игр – сборная США.
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