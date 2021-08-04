Лука Дончич ни разу не проигрывал в официальных матчах за сборную Словении (17:0). Еще две победы сделают 22-летнего форварда обладателем золотых медалей Олимпиады.

Дебют Дончича в национальной команде состоялся в 2017-м, в год победы на чемпионате Европы. Словения принимала сборную России, но не главную команду, а под странным названием Russia’s national university team. За 13,5 минут на площадке будущая звезда «Далласа» накидал 14 очков, выцарапал 6 подборов и раскидал 4 ассиста.

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Главным скорером у россиян стал Вячеслав Брыкин. Он отстал от Дончича всего на одно очко. Eurosport.ru связался с Вячеславом перед полуфиналом Олимпиады и узнал, что за сборная ездила в Словению, какое впечатление произвел 19-летний Лука и как сложилась карьера лучшего игрока российской команды после встречи с талантом из «Далласа».

Сборная студентов, справедливый тренер

– Что за сборная играла со Словенией в 2017-м?

– Russia’s national university team – экспериментальная сборная, куда брали в основном студентов вузов. Мы не были связаны с основной национальной командой. Отбор прошел в три этапа: начался со сборов в Подмосковье, затем сыграли со Словенией, а на последней стадии съездили на турнир в Китай.

– Что запомнилось из того турнира?

– Поражение в финале: мы уступили команде, которую накануне обыграли с разницей в 20 очков.

– Кто был вашими соперниками?

– В основном студенты из Тайбэя, которые позже выступали на Универсиаде. Они удивили выносливостью. Мы приехали на турнир после сборов, было тяжело с точки зрения физики. Еще повлияла постоянная смена часовых поясов. Плюс тяжело было привыкнуть к пище – она в Китае была ужасной. Но как только организм восстанавливался, все приходило в норму.

– Кто тренировал вашу команду?

Лука Дончич в матче против сборной Германии на Олимпиаде-2020. Фото: Getty Images

– Анатолий Владимирович Лаптев. Главное – он был справедливым. Все игроки, даже лидеры, были перед ним равны. Он ко всем был одинаково требовательным. Вместе мы и работали, и отдыхали.

– Для чего создавался эксперимент со студенческой командой?

– Не знаю. Наверное, хотели оценить, насколько в университетах работают над баскетболом. Особенно перед Универсиадой, куда все сборные приезжали студенческими составами.

Ленивый и скромный Дончич

– Как вы готовились к игре со Словенией Дончича?

– Этот матч закрывал наши сборы, поэтому упор сделали на комбинации. Задачей было посмотреть на ребят после изнурительных нагрузок. Для меня игра прошла обычно.

– Что вы знали о Дончиче до игры?

– Я следил за профессиональным баскетболом и был в курсе, что он играл в «Реале». Тренеру не нужно было объяснять статусность Луки – его уже тогда все знали. Анатолий Владимирович сосредоточился на сильных и слабых сторонах Дончича: уверенных дальнем броске и проходах в обе стороны от кольца, низкой скорости. Во время игры хотели изолировать его от мяча, отрезать от центра.

В 2017-м Дончич еще не зазнался, был поскромнее

– Что запомнилось в Дончиче во время игры?

– На мой взгляд, Словения подготовилась к игре слабо и могла сыграть лучше. Лука играл в привычном стиле, но бросал мало и почти не старался: его сборная только собралась на первый матч, никто не хотел травмироваться. Мы выкладывались и жрали паркет, чтобы показать, на что способны.

– Лука любит поговорить на площадке: жалуется арбитрам, может сорваться на тренера. Случалось такое во время вашего матча?

– На тот момент такого не было. Он еще не зазнался, был поскромнее.

– Было заметно, что Лука дорастет до нынешнего уровня?

– Да, данные у него были. Но в карьерном плане многое зависит от агентов. Хотя выход Дончича на звездный уровень был делом времени.

Работа учителем, ностальгия, обида

– Как оцениваете свою игру со Словенией?

– Неплохо, но мог бы лучше. Сборы вышли тяжелыми, не успевал восстанавливаться и с трудом показывал максимум. На момент матча сделал все, что мог. Лучше всего удавались дальние броски и защита.

– Кого еще выделите из университетской сборной России?

– Всех центровых, первого номера Сергея Митусова – он теперь играет профессионально, за «Енисей».

– Как сложилась ваша карьера после матча со Словенией?

– Поехал на просмотр в «Химки», но меня не взяли. На этом закончил – агента, который помог бы дальше, не было.

– Почему вас не взяли в «Химки»?

– Не объяснили. Но в команде тогда сменился тренерский штаб. Может, я просто слаб для этого уровня. Других причин не вижу.

– Почему решили не искать агента и закончили с профессиональным баскетболом?

– У меня его никогда не было. Всегда пробивался через знакомых. Поэтому так сложилось. Вскоре после просмотра начался баскетбольный сезон: дальше меня бы уже никто не принял.

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– Работаю преподавателем физкультуры в школе, еще играю в любительской баскетбольной лиге.

– В школе много времени уделяете баскетболу? Или все упирается в программу?

– Программу мы выбираем сами. Баскетбол в нее входит, но я уделяю всем видам спорта равное время.

Мы живем в коррумпированной стране: при виде некоторых профессиональных игроков складывается впечатление, что их обязательно кто-то проталкивал – уровень не выдерживают

– Попадались ли вам дети, которых можно было бы сравнить с тем же Дончичем по таланту?

– Попадались – сразу вместе с родителями отправлял в спортивную школу. Они охотно идут.

– Не испытываете ностальгию по баскетбольному прошлому, когда встречаете таких способных детей?

– Ностальгия есть всегда, если играю или тренирую. Время было прекрасное, но скоротечное – поэтому шансы нужно ценить, пользоваться ими по максимуму.

– У вас это получилось?

– Могло быть и лучше, будь у меня агент, который помог бы с продвижением. Со своей стороны делал максимум. Просто мы живем в коррумпированной стране: при виде некоторых профессиональных игроков складывается впечатление, что их обязательно кто-то проталкивал – уровень не выдерживают. Кого-то портят деньги: например, Алексей Швед в начале и середине карьеры выдавал отличные результаты, а потом получил 22 миллиона в месяц от «Химок».

– Вам когда-нибудь предлагали место в команде или в сборной за деньги?

– К счастью, нет. Я не достигал такого уровня – думаю, коррупция включается у профессионалов.

– Дончич превратился в звезду «Далласа» и тащит сборную Словении. Нет обиды, что ваша карьера сложилась по-другому?

– Конечно, есть. Обидно всем, кто когда-нибудь заканчивал с профессиональным спортом.

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