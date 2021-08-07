Мужская сборная США в четвертый раз подряд выиграла баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх.
В финале Токио-2020 американцы победили сборную Франции со счетом 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19). Самым результативным в составе Соединенных Штатов стал форвард Кевин Дюрэнт, набравший 29 очков. У французов больше всех забросили Руди Гобер и Эван Фурнье – по 16 результативных баллов.
На этом олимпийском турнире Америка потерпела первое поражение за 17 лет (против той же Франции на групповом этапе), но в итоге взяла четвертое золото подряд. США не отдают медали высшего достоинства с Игр-2008 в Пекине.
Токио-2020
Баскетболисты США впервые за 17 лет проиграли матч на Олимпиадах
- Сборная Франции повторила высшее достижение в истории национальной команды. Французы также завоевывали серебряные награды на Олимпиадах в Лондоне-1948 и Сиднее-2000.
- В истории Олимпийских игр США лишь четыре раза из 20 не выигрывали золото в мужском баскетбольном турнире. Еще на одних ОИ Штаты не выступали (в Москве-1980 из-за бойкота всей американской делегации).
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Серый состав и поражения в товарках. Кризис США перед Олимпиадой
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Американцы проиграли французам и вылетели с ЧМ по баскетболу