ЦСКА (Москва)
-
18:00
08.06.18
VTB Ice Palace
Зенит (Санкт-Петербург)
Единая лига ВТБ • Полуфинал
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ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург)
Единая лига ВТБ - 8 июня 2018

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) на Eurosport.ru! 8 июня 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА (Москва) и Зенит (Санкт-Петербург) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ЦСКА (Москва) и Зенит (Санкт-Петербург), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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