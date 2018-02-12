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БК Химки - ВЭФ Рига

Единая лига ВТБ - 12 февраля 2018

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Химки – ВЭФ Рига на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 12 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Химки – ВЭФ Рига? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются БК Химки и ВЭФ Рига, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

