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Парма - Калев
Единая лига ВТБ - 4 марта 2018
Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Парма – Калев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Парма – Калев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Парма и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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