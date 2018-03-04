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Парма - Калев

Единая лига ВТБ - 4 марта 2018

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Парма – Калев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Парма – Калев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Парма и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

