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ВЭФ Рига - ЦСКА (Москва)

Единая лига ВТБ - 12 марта 2018

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем ВЭФ Рига – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 12 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





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Сегодня сражаются ВЭФ Рига и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

