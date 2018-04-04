Экс-исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани задержан в Черногории по подозрению в мошенничестве

Бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани задержали в Черногории по запросу российского Интерпола. В отношении него ведется следствие по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Дмитрия арестовали 31 марта в городе Херцег-Нови, но объявили об этом только сейчас. Высший суд Подгорицы назначил ему экстрадиционный арест. Домани подозревается в том, что, находясь на должности исполнительного директора РФБ, он учредил несколько компаний, с которыми подписал фиктивные договоры в ущерб Федерации на сумму около 44 миллионов рублей, передает «Р-Спорт».

Правоохранительные органы Черногории и России ведут переговоры по экстрадиции Домани в Россию.

Домани – двухкратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России.

Бывшая глава РФБ Юлия Аникеева заочно осуждена и находится в розыске. Экс-главбух РФБ Михаил Кочарян умер осенью 2017 года.

Самый спортивный телеграм