ЦСКА разгромил «Химки» и стал восьмикратным победителем Единой лиги ВТБ
Как формат плей-офф ни меняй – победитель один.
ЦСКА обыграл в финале Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» со счетом 95:84 и завоевал Кубок Белова.
Армейцы стали чемпионами в восьмой раз, они бессменные обладатели главного трофея турнира за исключением 2011 года – тогда «Химки» обыграли красно-синих в финале.
- В сезоне-2017/18 впервые с 2012 года полуфинал и главный матч проходили в формате Финала четырех.
- В рамках Единой лиги ВТБ разыгрывается звание чемпиона России – ЦСКА стал им в 25-й раз.
- Помимо «Химок», лишь ныне несуществующий «Урал-Грейт» прерывал гегемонию армейцев в 2001 и 2002 году.
(Фото: твиттер Единой лиги ВТБ)
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