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Енисей - ЦСКА (Москва)

Единая лига ВТБ - 5 октября 2018

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Енисей – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! 5 октября 2018 года в 15:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и ЦСКА (Москва) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Енисей и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

