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Енисей - УНИКС

Единая лига ВТБ - 10 ноября 2018

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Енисей – УНИКС на Eurosport.ru! 10 ноября 2018 года в 12:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и УНИКС и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Енисей и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

