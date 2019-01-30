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ЦСКА (Москва) - Зелёна-Гура

Единая лига ВТБ - 30 января 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем ЦСКА (Москва) – Зелёна-Гура на Eurosport.ru! 30 января 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА (Москва) и Зелёна-Гура и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ЦСКА (Москва) и Зелёна-Гура, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

