Калев
-
20:00
11.02.19
Саку-Суурхалль
Енисей
Единая лига ВТБ • Регулярный
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Калев - Енисей
Единая лига ВТБ - 11 февраля 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Калев – Енисей на Eurosport.ru! 11 февраля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калев и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Калев и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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