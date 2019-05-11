БК Зенит
Завершено
0
87
-
85
0
18:00
11.05.19
Yubileyny Sports Palace
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ • 1/4 финала
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БК Зенит - Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ - 11 мая 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Зенит – Локомотив-Кубань на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Зенит и Локомотив-Кубань и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются БК Зенит и Локомотив-Кубань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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