15 друзей Итудиса. Роскошный тизер ПБК ЦСКА к новому сезону словно снял Содерберг

Столичный клуб лучше всех разогрел фанатов в преддверии нового регулярного сезона.

По сюжету главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис набрал команду по аналогии с тем, как персонаж Джорджа Клуни из фильма «11 друзей Оушена» сколотил компанию подельников для ограбления казино: снайпера, бигмена, спеца по взрывчатке, «русского» легионера.

В финале все 15 баскетболистов появились перед боссом – президентом клуба Андреем Ватутиным – под эпичную мелодию.

Регулярный чемпионат Лиги ВТБ стартует 20 октября.

22 октября ЦСКА сыграет с эстонским «Калевом».

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