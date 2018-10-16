Eurosport

15 друзей Итудиса. Роскошный тизер ПБК ЦСКА к новому сезону словно снял Содерберг

15 друзей Итудиса. Роскошный тизер ПБК ЦСКА к новому сезону словно снял Содерберг
Eurosport

34 мин. назад

Голливудский баскетбол.

Столичный клуб лучше всех разогрел фанатов в преддверии нового регулярного сезона.

По сюжету главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис набрал команду по аналогии с тем, как персонаж Джорджа Клуни из фильма «11 друзей Оушена» сколотил компанию подельников для ограбления казино: снайпера, бигмена, спеца по взрывчатке, «русского» легионера.

В финале все 15 баскетболистов появились перед боссом – президентом клуба Андреем Ватутиным – под эпичную мелодию.

  • Регулярный чемпионат Лиги ВТБ стартует 20 октября.
  • 22 октября ЦСКА сыграет с эстонским «Калевом».
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам

02:45
Популярные видео
Гандболистка забросила с поворотом на 360 и устроила нежные обнимашки с партнершами по сборной
3 820 просмотров4 ч
Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»
 539 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться