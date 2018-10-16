Eurosport
15 друзей Итудиса. Роскошный тизер ПБК ЦСКА к новому сезону словно снял Содерберг
Голливудский баскетбол.
Столичный клуб лучше всех разогрел фанатов в преддверии нового регулярного сезона.
По сюжету главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис набрал команду по аналогии с тем, как персонаж Джорджа Клуни из фильма «11 друзей Оушена» сколотил компанию подельников для ограбления казино: снайпера, бигмена, спеца по взрывчатке, «русского» легионера.
В финале все 15 баскетболистов появились перед боссом – президентом клуба Андреем Ватутиным – под эпичную мелодию.
- Регулярный чемпионат Лиги ВТБ стартует 20 октября.
- 22 октября ЦСКА сыграет с эстонским «Калевом».
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