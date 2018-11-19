Богатыри «Калева» вручную перетащили «Ладу», которая мешала проезду клубного автобуса
Веселые активности после матча.
Баскетболисты эстонского «Калева» не без приключений уехали с арены в Санкт-Петербурге после матча Единой лиги ВТБ против местного «Зенита».
Путь клубного автобуса преградила «Лада», стоящая на обочине. Баскетболистам пришлось в ручную немножко потаскать машину, чтобы убрать ее с траектории движения.
- Делали это эстонские парни не в очень хорошем настроении: «Зениту» они уступили со счетом 87:100.
- В таблице «Калев» идет седьмым, выиграв три матча из восьми.
- Эстонский клуб играет в Единой лиге с ее первого сезона-2009/10.
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