Twitter

Богатыри «Калева» вручную перетащили «Ладу», которая мешала проезду клубного автобуса

Богатыри «Калева» вручную перетащили «Ладу», которая мешала проезду клубного автобуса
Eurosport

15 мин. назад

Веселые активности после матча.

Баскетболисты эстонского «Калева» не без приключений уехали с арены в Санкт-Петербурге после матча Единой лиги ВТБ против местного «Зенита».

Путь клубного автобуса преградила «Лада», стоящая на обочине. Баскетболистам пришлось в ручную немножко потаскать машину, чтобы убрать ее с траектории движения.

  • Делали это эстонские парни не в очень хорошем настроении: «Зениту» они уступили со счетом 87:100.
  • В таблице «Калев» идет седьмым, выиграв три матча из восьми.
  • Эстонский клуб играет в Единой лиге с ее первого сезона-2009/10.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Марадона красочно станцевал с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

01:02
Популярные видео
Ронни завел зрителей клиренсом и забил сложнейший розовый, словно он на тренировке
1 794 просмотров3 ч
Элитная перестрелка «Анахайма» и «Колорадо», которая завершилась эффектным выстрелом в овертайме
 250 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться